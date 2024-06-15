سفير ساحل العاج: تطوير العلاقات مع لبنان هو على رأس أولويات السفارة

رأى سفير ساحل العاج في لبنان كريستوف كواكو أن "تطوير العلاقات مع لبنان هو على رأس أولويات السفارة"، مشددا على "عمق العلاقات التي تجمع الجالية اللبنانية بساحل العاج منذ نهاية القرن التاسع عشر".

واشار خلال استقباله رئيس مجموعة "أماكو" علي محمود العبد الله، الى أن "اللبنانيين في ساحل العاج هم أصحاب مبادرات، ونشاطاتهم واسعة وهم محط ترحيب وباتوا يشكلون جزءا رئيسيا من نسيج هذا البلد".

أضاف "ساحل العاج ترحب باللبنانيين الذين لطالما حققوا النجاحات في كل المجالات التي استثمروا وراكموا الخبرات فيها. ودعا السفير كواكو اللبنانيين إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين". وأكد أنه "يبذل كل الجهود المطلوبة لتعزيز الاستثمار في بلده من خلال اللبنانيين الذين يملكون أفكارا مميزة لتحقيق النمو الاقتصادي خصوصا على مستوى القطاع الخاص. وعبّر عن استعداد بلاده للقيام بكل الخطوات الضرورية التي تؤدي إلى تعزيز الاستثمار في ساحل العاج".

من جهته، لفت العبد الله كواكو، الى اننا "نتطلع إلى تعزيز العلاقات اللبنانية مع ساحل العاج، هذا بلد صديق استقبل اللبنانيين الذين هربوا من الحروب والمآسي والأزمات الاقتصادية على مدى 130 عاما. وفي هذا البلد الصديق وجد اللبنانيون الأمان والاستقرار والنمو والازدهار، وركزوا على تطوير الأعمال والتجارة إيمانا منهم بهذا البلد العزيز الذي احتضنهم ومنحهم كل أسباب النجاح. واليوم يبذل السفير كواكو دورا بالغ الأهمية على مستوى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأنا هنا لأؤكد على أهمية جهود السفير كواكو والعمل معا على تعزيز العلاقات المشتركة".

ورأى أن "بحسب بعض التقارير يشكل اللبنانيون في ساحل العاج أكبر جالية لبنانية في غرب أفريقيا، ويفوق عددهم بحسب بعض الإحصاءات الـ 60 ألفا وربما أكثر، وهم يلعبون دورا إيجابيا في كافة المجالات التي ينشطون فيها. وأنا على ثقة من أن تطوير العلاقات مع الجالية اللبنانية هناك، يعود بالنفع على كل من ساحل العاج ولبنان في آن معا".