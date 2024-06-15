بيضون: دعم مالي عبارة عن 100 دولار للاساتذة الذين يمارسون التعليم عن بعد

اشار النائب اشرف بيضون، الى ان "متابعة لشؤون الاساتذة في التعليم المهني وبالتنسيق مع هنادي بري، سيصار الى سداد مساعدة دعم مالي عبارة عن 100 دولار للاساتذة في التعليم المهني والتقني البالغ عددهم 486 استاذا والذين يمارسون تعليما عن بعد في المدارس والمعاهد المغلقة بالاضافة الى سداد بدل انترنت عبارة عن 60 دولارا عن 6 أشهر".

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