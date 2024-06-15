الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37296 قتيلا و85197 مصابا

افادت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37296 شهيدا و85197 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 30 شهيدا و95 مصابا خلال 24 ساعة".
وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 253 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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