المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام .. أبو عبيدة: نؤدي فريضة الجهاد عن الأمة الإسلامية

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس": بينما يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين نيابة عن أمة الإسلام".

وأوضح أبوعبيدة، في بيان على منصات التواصل الاجتماعي: "طوفان الأقصى انطلق من أجل ثالث الحرمين والحج فرصة لنذكر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع العدو"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ومنذ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على غزة، وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.