إغلاق شواطئ جزيرة سنتوسا في سنغافورة بسبب تسرب نفطي

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى تسرب نفطي في ميناء شحن إلى إغلاق الشواطئ في جزيرة سنتوسا السياحية بجنوب سنغافورة اليوم السبت.

ورأى شاهد من رويترز سياجاً حول منطقة المياه الملوثة بالنفط، كما مُنع زوار شاطئ تانجونج من دخوله.

وجاء في لافتة عند مدخل الشاطئ أنه «تم رصد تسرب نفطي. عملية التنظيف جارية. يرجى الابتعاد عن المياه».

وجاء في تحذير على موقع سنتوسا الإلكتروني أن شواطئ تانجونج وبالاوان وسيلوسو مغلقة للتنظيف ولا يُسمح فيها حاليا بالسباحة والأنشطة البحرية.

وانتشر التسرب النفطي من محطة باسير بانجانج، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الجزيرة المعروفة بأنها مقصد للسائحين والسكان، بعد أن اصطدمت جرافة ترفع علم هولندا بسفينة متوقفة ترفع علم سنغافورة بعد ظهر أمس الجمعة.

وقالت هيئة ميناء سنغافورة في بيان، مساء أمس الجمعة، إن بعض النفط تسرب إلى المياه من خزان سفينة الشحن المتضررة و«جرى عزل الخزان واحتواء التسرب».

وقالت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أمس: «عملية تنظيف (آثار) التسرب النفطي جارية».