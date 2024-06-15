المقاومة الفلسطينية: الرصيف العائم قاعدة استخباراتية أمريكية لمساعدة إسرائيل في مجزرة النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجان المقاومة في فلسطين، أن تفكيك الرصيف الأمريكي العائم في غزة، بعد أسبوع من المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوأمريكي في النصيرات يكشف الدور الأمني والإستخباراتي الخبيث لهذا الرصيف، ولم يكن إلا قاعدة أمنية وإستخباراتية للعدو الامريكي لمساعدة الكيان الصهيوني في ارتكابه مجزرة النصيرات.

إزالة الرصيف العائم

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن اليوم، وبسبب التوقعات بارتفاع أمواج البحر، سيتم تحريك الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على شاطئ غزة، وسحبه مرة أخرى إلى منطقة أشدود، إسرائيل.

وقالت القيادة عبر حسابها على منصة إكس: إن سلامة أفراد الخدمة أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف بصورة مؤقتة سيمنع حدوث اي أضرار هيكلية ممكن ان تنجم نتيجة ارتفاع مستوى البحر.

أضافت، أنه لم يتم اتخاذ قرار نقل الرصيف مؤقتًا بسهولة ولكنه ضروري لضمان استمرار ديمومة الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات في المستقبل.



واشارات إلى أنه، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة بعد إنقضاء فترة ارتفاع مستوى البحر وسيتم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.



ولفتت القيادة المركزية، إلى أنه منذ 17 مايو تم تسليم أكثر من 3500 طن متري (7.7 مليون رطل) عبر الرصيف البحري لتسليمها إلى المنظمات الإنسانية.