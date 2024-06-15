طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 106 مناطق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية قامت باستهداف القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 110 مناطق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية تجمعات القوات الأوكرانية من القوى العاملة والمعدات العسكرية في 106 مناطق".

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 54 طائرة من دون طيار، و4 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و10 صواريخ "هيمارس".

وأكد البيان أنه تم تدمير قاذفات "إم 142 "هيمارس" أمريكية الصنع، وقاذفات "إم 270 إم آر إس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم 2 سي 1 "غفوزديكا".

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر أهمية، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 102 و125، واللواء الحادي والعشرين للحرس الوطني في مناطق نوفوكرينكا ونيسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولياي بول في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و3 مركبات، ووحدتين مدفعيتين ذاتية الدفع عيار 155 ملم "كراب" من الإنتاج البولندي، ومدافع هاوتزر عيار 152 ملم 2 إيه 65 "مستا بي".

وأكد البيان أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت أفرادًا ومعدات من تشكيلات اللواء 23 للحرس الوطني في مناطق فيشتيتاراسوفكا ودوبرايا ناديا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 جنديا، و3 مركبات.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.