محكمة فرنسية تحظر دخول الإسرائيليين إلى معارض السلاح الجوي بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قررت محكمة فرنسية، اليوم السبت، حظر دخول إسرائيليين إلى معارض السلاح الجوي في فرنسا، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما سبق قالت الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري -وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين- إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر يوم 17 يونيو المقبل بالقرب من باريس.



كانت الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين، قالت إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في 17 يونيو المقبل بالقرب من باريس.



وقالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة للمعرض لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024″، من دون مزيد من التفاصيل.

وتعليقًا على هذا عبر الوزير المستقيل من مجلس الحرب بيني جانتس، باتصال مع رئيس وزراء فرنسا عن رفضه قرار منع إسرائيل من المشاركة بمعرض للدفاع مقرر عقده الشهر المقبل في باريس.



وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية منع مشاركة شركات إسرائيلية في معرض أوروساتوري للصناعات الدفاعية والأمنية، وبررت القرار بعدم الاستجابة لمطلب وقف عملية رفح.