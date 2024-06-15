أبي رميا: سأتحدث بإسهاب حول ملف معمل الذوق الحراري في اجتماع لجنة البيئة النيابية

أشار النائب سيمون ابي رميا، الى أننا "عدنا الى نفس النغمة: تراضي يعني تركيبة مصالح"، معتبراً أن "هذا الموضوع خطير ان كان من ناحية نوعية المواد الخطيرة في معمل الذوق الحراري والتقاعس في المعالجة او من ناحية الآلية المقترحة (بالتراضي) على صعيد التلزيم".

وأكد أبي رميا، أنه "بصفتي عضواً في لجنة البيئة النيابية سأتحدث بإسهاب حول هذا الموضوع بعد الدعوة الى اجتماع لجنة البيئة النيابية بحضور الوزراء المعنيين".