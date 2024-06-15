اندلاع حرائق في الناقورة ومجدل زون جراء القصف الفسفوري والقذائف الحارقة

شبّت حرائق في وادي حامول - الناقورة ووادي حسن- مجدل زون في القطاع الغربي جراء القصف الفسفوري والقذائف الحارقة على اطراف الناقورة ومجدل زون. وتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية على اخمادها وقد امتدت إلى مساحات واسعة من الاحراج وأشجار الزيتون.

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