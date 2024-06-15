شخصيات هنأت بحلول عيد الأضحى

بدأت الشخصيات السياسية والدينية في لبنان بتقديم التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق، هنأ المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصًا، لمناسبة عيد الأضحى، ولفت إلى أنّه "يحل عيد الأضحى المبارك ولبنان على حد التحديات. يضحي سيدنا إبراهيم بولده إلى حد السكين، ولكن الله فداه بذبح عظيم. بهذا المعنى نرى العيد وإننا لمنتصرون. إيمان وصبر ولا بد للفجر أن يبزغ نورا وحرية واستقلالا حقيقيا يتحقق بسواعد من يضحي هناك في الجنوب والبقاع وفي كل شبر من أرض لبنان. نتمنى أن يكون هذا العيد أفضل في القادم من الأعوام، وأن يعم السلام والأمان في وطننا الحبيب. تقبل الله طاعاتكم وجمعكم، عيد أضحى مبارك".

بدوره، هنأ عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، بعيد الأضحى، وأمل في بيان أن "يعود على المنية وأهلها بالخير واليمن والبركات، وعلى كل لبنان واللبنانيين بالأمن والاستقرار وظروف وطنية أفضل للتعافي من أزماته، مع كل الدعاء لأهلنا في فلسطين الصابرة وجنوبنا الحبيب بالصمود والخلاص من العدوانية والوحشية. وأعتذر عن عدم تقبل التهاني بالعيد لهذا العام".

وهنأ النائب ملحم الحجيري اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة "بعيد الأضحى المبارك الذي يأتي هذا العام وشعبنا الفلسطيني الأبي الصامد في غزة يواجه السفاحين الصهاينة أعداء الأمة والإنسانية، وهم بذلك يجسدون بتضحياتهم الجسام معاني العيد الذي يرمز إلى التضحية والفداء، وهو ما يجسده ايضاً أهلنا الأبطال في جنوبنا المقاوم".

وقال: "نسأل الله أن ينصر المجاهدين في غزة والجنوب نصراً مؤزراً، ولحجيج بيته حجاً مبروراً وسعياً مشكورا".

من جانبه، هنأ راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار وكهنة الأبرشية في بيان، اللبنانيين عموما والمسلمين والموحدين الدروز خصوصا بعيد الأضحى.

وتمنوا أن "يعيده الله علينا جميعا بالخير والبركة والسلام، وعلى جنوبنا العزيز وعلى قطاع غزة وانتهاء للأزمات التي تعصف بالبلاد وفي طليعتها الأزمة الرئاسية والإقتصادية".

وهنأ النائب جهاد الصمد، في بيان، المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما، بحلول عيد الأضحى، متمنيا أن "يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركة وراحة البال في ظل ظروف أفضل".

كما أعلن بالمناسبة "اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بالعيد بسبب معاناة أهلنا المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في الجنوب والبقاع، وفي قطاع غزة والضفة الغربية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم وحروب القتل والإبادة والتدمير التي يرتكبها ضدهم"، معتبرا أن "صمود المقاومين ومواجهتهم جبروت أقوى آلة تدميرية عرفها التاريخ الحديث، يعطينا الأمل أن هذه الأرض المباركة في لبنان وفلسطين سوف تتحرر قريبا من رجس الإحتلال لتعود إلى أهلها، ومهما طال الزمن فإن هذا الكيان الغاصب إلى زوال".

وتمنى الصمد بالمناسبة، لحجاج بيت الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعودتهم سالمين إلى أهاليهم وأوطانهم.