سلطات السويد أفرجت عن مسؤول إيراني سابق وسلطات إيران أفرجت عن سويديين أحدهما دبلوماسي

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أنه تم إطلاق سراح سويديين أحدهما دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي كانا محتجزين في إيران، وهما على الطائرة في طريقهما إلى السويد.

وأضاف أن يوهان فلوديروس الذي أحتُجز في إيران في نيسان 2022 بتهمة التجسس وكان مهددًا بالحكم عليه بالإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتقل في تشرين الثاني 2023، هما في طريق العودة "وسيلتم شملهما أخيرًا مع عائلتيهما".

من جانبها، أعلنت سلطات إيران أنّه تم الافراج عن إيراني كان محتجزًا في السويد منذ العام 2019، موضحة أنّه سيعود سريعاً إلى بلده.

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي إنّ "حميد نوري الذي احتُجز بشكل غير قانوني في السويد منذ 2019، حرّ وسيعود خلال ساعات قليلة".

وكان قد أُلقي القبض على نوري في العام 2019 في ستوكهولم، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الدولة الاسكندنافية بزعم أن له دور في "عمليات الإعدام المعارضين" أمرت بها طهران في العام 1988.