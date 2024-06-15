بيان مشترك لخارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا: ندين إجراءات إيران الأخيرة بشأن الملف النووي

أعربت وزارات خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن إدانتها "لإجراءات إيران الأخيرة كما أوردتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرةً أنها "تهدف الى توسيع جديد لبرنامجها النووي".

وذكرت الوزارات، أن "ايران اتخذت اجراءات إضافية تفرغ الاتفاق النووي الدولي من مضمونه"، في إشارة الى اتفاق فيينا حول الملف النووي الايراني المبرم عام 2015.

وكان قد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان يوم الخميس، أن ايران تواصل زيادة قدراتها النووية.

وأورد بيان أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها أن طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو".

وتعليقا على ما أعلنته الوكالة، شددت الولايات المتحدة على "وجوب أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون تأخير".

وفي السياق، حذرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، من أن "واشنطن لن تتوانى عن الرد على أي تصعيد من جانب إيران لبرنامجها النووي".