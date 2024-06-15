الحجاج يقفون بعرفات لأداء ركن الحج الأعظم ويدعون لأهل غزة

يواصل حجاج بيت الله الحرام الوقوف في جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وقد صلى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

وكانت السلطات السعودية أعلنت وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من مختلف دول العالم، في ظل تزايد التحذيرات الرسمية بشأن حالة الطقس، حيث أكدت وزارة الصحة أن ارتفاع درجات الحرارة يعتبر من أكبر تحديات الحج لهذا العام.

وتوافد الحجاج إلى مسجد نمرة بصعيد عرفات للاستماع إلى الخطبة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، دعا الشيخ المعيقلي لأهل فلسطين، وقال "ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسّهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه".

وأكد الشيخ المعيقلي خلال الخطبة على أهمية وحدة صف المسلمين ونبذ الشقاق والفرقة.

ورغم ما صرّح به وزير الحج السعودي توفيق الربيعة الأسبوع الماضي، بأنه لن يتم التسامح مع "أي شعارات سياسية"، إلا أنّ ذلك لم يمنع بعض الحجاج من الهتاف دعمًا للفلسطينيين، كما أظهرت مشاهد تجمع حجّاج إيرانيين وهم يهتفون بشعار "الموت لإسرائيل" مع أعلام فلسطينية.

وكان قد توجّه المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي في نداء إلى حجّاج بيت الله، معتبرًا أنّ "قضيّة البراءة، هذا العام، هي أبرز من أيّ زمنٍ مضى، ففجائع غزّة المنقطعة النظير في تاريخنا المعاصر، وعنجهيّة الكيان الصهيوني عديم الرحمة وهو مظهر القسوة والعُتوّ والآيل إلى الزّوال بالتأكيد، لم تدعْ مجالًا للتهاون والممالأة لدى أيّ فرد أو حزب أو حكومة أو فرقة مسلمة. يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطّى موسمَ الحجّ وميقاتَه، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدّى الحُجّاجَ إلى كلّ فردٍ من الناس".

ورأى أنّ "هذه البراءة من الكيان الصهيوني وداعميه، ولا سيّما الإدارة في الولايات المتحدة ، ينبغي أن تتجلّى قولًا وعملًا لدى الحكومات والشعوب، فتضيّق الخِناق على الجلّادين".

وأضاف: "يجب، وبكلّ الطرق، مساندةُ المقاومة الفولاذيّة لفلسطين، ودعم أهالي غزّة الصابرينَ المظلومين، الذين دفعت عظمة صبرهم ومقاومتهم العالم إلى الإشادة بهم وتبجيلهم".