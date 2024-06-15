روسيا: ليس لدينا أي رسائل موجَّهة للمشاركين بقمة أوكرانيا في سويسرا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن روسيا ليس لديها أي رسائل للمشاركين بقمة أوكرانيا في سويسرا.



وأضاف بيسكوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية -أن روسيا لن ترسل أي رسائل إلى المشاركين في القمة السويسرية بشأن أوكرانيا،معربا عن أمله أن تتم مناقشة الأزمة المرة القادمة في حدث أكثر إيجابية، وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا اليوم وغدا في منتجع بورجنستوك.

وقد دعت برن أكثر من 160 وفدا بما في ذلك وفود مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجموعة البريكس ولم تتم دعوة روسيا،وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق،أن عقد هذا الحدث هو طريق إلى اللامكان وأن موسكو لا ترى أن الغرب يريد الدخول في مفاوضات عادلة".

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وأضافت أن روسيا أكدت مرارا أنها لم ترفض أبدا تسوية الصراع مع كييف من خلال محادثات السلام.

وبحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، فإن الحكومة السويسرية أعلنت عبر موقعها على الإنترنت، أن القمة توفر الفرصة لمناقشة للمرة الأولى على أعلى مستوى كيف ومتى يمكن إشراك روسيا في هذه العملية.

وأعلنت الصين في وقت سابق،عدم إرسال وفدا إلى المؤتمر لعدم تأمين العوامل الأساسية لعقده،حيث تنطلق بكين من حقيقة أن المنتدى حول أوكرانيا "ينبغي الاعتراف به من قبل الجانبين الروسي والأوكراني".

وفي 14 يونيو، قال بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية إن التوصل إلى حل سلمي للصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا وإجراء حوار صادق معها أمر مستحيل.