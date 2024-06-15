بدء أعمال قمة سويسرا حول السلام في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - التقى عشرات من قادة دول العالم اليوم السبت في سويسرا في قمة حول السلام في أوكرانيا بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، غير أنه يُنظر إليها في غياب روسيا على أنها مجرد خطوة أولى في آلية طويلة.

وأعرب زيلينسكي عند بدء القمة عن أمله في التوصل إلى سلام عادل بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن كل ما سيتم الاتفاق عليه سيكون جزءا من عملية إعادة السلام الذي نحتاج إليه جميعا.

وسعت سويسرا التي تستضيف القمة على مدى يومين في منتجع بورغنستوك الجبلي الفخم للحد من التوقعات، فأعلنت أن الاجتماع يرسي الأسس لمسار سلام مع ترقب عقد اجتماعات قمة في المستقبل بمشاركة موسكو.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندد في خطاب شديد اللهجة الجمعة بالقمة وطالب كييف بالاستسلام قبل أي مفاوضات سلام فعلية.

ورفض زيلينسكي مطالب بوتين معتبرا أنها تنطوي على انذار.. على طريقة هتلر، كما رفضها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة على الفور.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس لهيئة إيه آر دي للبث قبل التوجه إلى القمة ما نحتاج إليه ليس سلاما يتمّ إملاؤه، بل سلام عادل ومنصف يأخذ بالاعتبار سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وتجمع القمة مئة بلد وهيئة دولية وتنعقد في مرحلة حرجة لأوكرانيا المنهكة بعد أكثر من سنتين على بدء الغزو الروسي في شباط 2022.

وبين المشاركين أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة بمن فيهم قادة دول مجموعة السبع الذين عقدوا قمة في إيطاليا، باستثناء الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أرسل نائبته كامالا هاريس.

وكتبت هاريس على منصة إكس قبل أن تتوجه إلى القمة أتطلع للوقوف بجانب حلفائنا وشركائنا دعما لجهود أوكرانيا لضمان سلام عادل ودائم.

ومن المقرر أن تلتقي زيلينسكي بعد قليل على هبوط مروحيتها في بورغنستوك.