الأونروا: أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد مع استمرار القيود على الوصول للمساعدات.

وأكدت الأونروا أن أهالي قطاع غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع جراء القيود المفروضة على وصول المساعدات.

وأشارت الأونروا إلى أنها تواصل محاولات إيصال المساعدات للأهالي في القطاع، موضحة أن الوضع كارثي ويجب وقف إطلاق النار الآن.

وكان مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة أندريا دي دومينيكو قال، اليوم السبت، إن هناك عددا من المدنيين الذين يقتلون بشكل متزايد وسريع.

وأكد دي دومينيكو أن فرق المكتب لم يعد لديها موارد كافية، موضحا أن فقدان الأمن يعوق عملها.

وأشار دي دومينيك إلى أنهم يسعون إلى تأمين الوقود لضمان عمل المستشفيات، مؤكدا أن إغلاق معبر رفح يؤثر على المرضى ويهدد حياتهم.

وأوضح أنهم يُدخلون مساعدات إنسانية ووقودا عبر معبر كرم أبو سالم.