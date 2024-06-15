بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنهاية التعاملات، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2787 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3135 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 25080 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 1.25%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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