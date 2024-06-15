خلف: واجبنا الوطني دعم أهلنا والأجهزة المعنية في كلّ المناطق المستهدفة في الجنوب بكلّ الوسائل المتاحة

أشار النائب ملحم خلف، الى أن "جولتي بالامس واليوم على قرى الجنوب المستهدفة، ليست ككل المرّات، فالوضع يسوء بشكلٍ دراماتيكي، والعدو الإسرائيلي يُمعِن في إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد إلانسانية، ويجعل من الجنوب أرضاً محروقة من جناتا و دير قانون النهر الى الرميش مروراً ب شبعا ويارون والعديسة وكفركلا وراشيا الفخار ووصولاً الى عيتا الشعب وعلما الشعب واللائحة تطول".

ولفت خلف، الى أنه "الأسوأ أنّ الدولة ما زالت غائبة حتى عن ادنى واجباتها، وهل يُعقَل أنّها لا تؤمِّن ما يحتاجه الدفاع المدني لإطفاء الحرائق؟".

وأضاف "مهما كانت الإعتبارات أنّه علينا الواجب الوطني في دعم أهلنا والأجهزة المعنية في كلّ المناطق المستهدفة في الجنوب، بكلّ الوسائل المتاحة".