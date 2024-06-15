"سرايا القدس" نعت أحد عناصرها الذي سقط في جنوب لبنان ضمن "معركة طوفان الأقصى"

نعت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، في بيان، عنصرها محمد زهير خليل جلبوط (45 عام) "أبو خليل"، موضحة أنّه "من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سوريا".

وقالت إن عنصرها "ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي"، مؤكة أنها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".