بوشكيان: الأولوية المطلقة هي لدعم القطاعات الإنتاجية وخصوصا القطاعين الصناعي والزراعي

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أمام وفد من اصحاب مصانع المعكرونة والشعيرية ومزارعي القمح بحضور رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب خالد شومان، أن "الأولوية المطلقة هي لدعم القطاعات الإنتاجية وخصوصا القطاعين الصناعي والزراعي".
ولفت بوشكيان، الى أننا "نحن اليوم أمام صناعة تكاملية واستراتيجية وسنعمل معا، وزير الزراعة عباس الحاج حسن وأنا، من أجل هذه الصناعة التي ستعود ايجابا على زراعة القمح والمزارعين"، مشدداً على أن "الحكومة تعمل على زيادة الصادرات وتخفيف الاستيراد".
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