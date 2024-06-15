السيطرة على الحرائق التي اشتعلت في أحراج وأشجار بلدة القطراني إثر قصف إسرائيلي

سيطرت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، وعناصر مديرية الدفاع المدني على الحرائق التي اشتعلت في أحراج وأشجار خراج بلدة القطراني في قضاء جزين جنوبي لبنان، والتي تسبب بها القصف الإسرائيلي للمنطقة.
وكانت قد بذلت الفرق جهودًا عالية لإخماد الحريق الذي توسعت رقعته وطال أشجارًا معمرة من السنديان، وسط ارتفاع درجات الحرارة.
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