"القسام" أعلنت قتل جنود إسرائيليين بعد تدمير ناقلة جند في مدينة رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّه "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينًا مركبًا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح ، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، عن "مقتل واحتراق 8 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة"، في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الآلية هي ناقلة جند من طراز "نمر"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.