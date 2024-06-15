خامنئي دعا إلى انتخاب المرشّح الرئاسي "الأقرب لمعايير الثورة الإسلاميّة"

شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، على أنّ "إيران تتمتّع اليوم بالاستقلال السياسي، وهي صاحبة موقف تُحسب له الحسابات في أرجاء العالم".

ولفت، خلال لقاء مع جمعٕ من النخب والحائزين على الميداليات العلمية، إلى أنّ "الانتخابات مهمة جدًا وعلیکم بذل الجهد من أجل زيادة المشاركة" في الانتخابات الرئاسية، داعيًا إلى انتخاب المرشّح الرئاسي "الأقرب إلى معايير الثورة الإسلاميّة"، وقال: "إذا نظرتم إلى هذه المعاییر وأخذتم هذه الأمور بعين الاعتبار، فقد تتمكنون من اتخاذ خيار جيد".

وأوضح خامنئي أنّ "الانتخابات والمشاركة فيها أمر في غاية الأهمية، ويجب أن تحاولوا قدر استطاعتكم زيادة المشاركة، سواء في البيئات الطلابية، أو في بيئات العمل، أو في البيئات العائلية".

وتستعد إيران للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تقام في 28 حزيران، وذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في حادثة تحطم مروحيته.