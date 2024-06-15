"الأونروا": نواصل محاولات إيصال المساعدات للأهالي في قطاع غزة لكن الوضع كارثي

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أننا "نواصل محاولات إيصال المساعدات للأهالي في القطاع لكن الوضع كارثي ويجب وقف إطلاق النار الآن".

وشدد الوكالة، على أن "أهالي قطاع غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع جراء القيود المفروضة على وصول المساعدات، لافتةً الى أن "أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد مع استمرار القيود على الوصول للمساعدات".

وأمس، أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى أنّ "جميع دول العالم أيدت مقترح وقف إطلاق النار في غزة ونحن بانتظار رد حماس"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ تشرين الأول 2023.

وخلال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" المنعقد في الأردن، ذكر أنّه "علينا التأكد من إيصال مزيد من المساعدات إلى غزة"، و"على إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض عدد القتلى المدنيين وحماية المنشآت المدنية".