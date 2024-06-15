من القاهرة إلى الفيوم.. رحلة المعلمة "أم محمود" مع مهنة الجزارة - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

نقلت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على "فيسبوك" اليوم السبت، بثًا مباشرًا مع "إيمان" أشهر جزارة في محافظة الفيوم، والتي تفضل مناداتها بالمعلمة "أم محمود".

انتقلت من حي شبرا بمحافظة القاهرة حيث منزل العائلة إلى محافظة الفيوم بعد زواجها من "خالد خليفة" الذي يعمل جزارًا، تقول "إيمان" التي لم يتجاوز عمرها الـ54 عامًا، لافتة أنها تعلمت من زوجها ذبح وسلخ الخراف، وكانت بداية عملها في مهنة الجزارة.

وأضافت أنها تعلمت الذبح في خروف قبل 25 عامًا، ثم احترفت المهنة، حتى أصبحت من كبار المعلمين فى محافظة الفيوم، حيث يقبل عليها الزبائن بشكل كبير لكونها تعرض اللحوم بسعر أقل من جميع الجزارين، باعتبار أن زوجها وأبنائها يجيدون تربية المواشي داخل حظيرة خاصة بهم.

وأشارت "أم محمود" إلى أنها استقلت بمحل خاص بها منذ 10 سنوات، حيث يقوم أبنائها وأحفادها بمساعدتها، مؤكدة أن احترامها لزبائنها جعلها قريبة منهم في أفراحهم وأحزانهم.

وتطالب الجزارين بعدم المغالاة ورفع الأسعار على المواطنين، لافتة إلى أن سعر كيلو اللحوم لديها لا يزيد عن 350 جنيهًا.