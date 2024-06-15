تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لن يتم السماح بأي احتكار للسلع في الأسواق والمحلات، بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، مشددًا على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار بالأسواق، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بشكل رادع حيال المخالفين.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقي مصطفى، بتنظيم حملات تفتيشية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، على محلات الجزارة وأماكن بيع الأسماك للاطمئنان على جودتها وبيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة دون مغالاة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، بالمرور الميدانى من خلال لجان مشتركة ضمت إدارات التموين والطب البيطري والصحة، على الأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت، وأيضًا محلات الجزارة والدواجن، للتأكد من صلاحية وجودة السلع الأساسية والاستراتيجية ومطابقتها للمواصفات.

وتم تحرير 11 محضر مخالفة ما بين عدم الإعلان عن الشهادات الصحية، وعدم الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكامل مع ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور والمتابعة الميدانية بمختلف الأسواق للاطمئنان على جودة المنتجات من المعروضات المختلفة، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين لتلبية الاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.