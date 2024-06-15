شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: 30 يونيو ثورة شعبية حافظت على الوطن من جماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية نجحت في الحفاظ على الوطن من جماعة إرهابية، كانت تخطط للنيل من بلادنا، من أجل تنفيذ مخططاتها الخارجية، مؤكدا أن هذه الثورة حافظت على وحدة البلاد وجاءت بقيادة وطنية تتسم بالحكمة والقدرة على القيادة.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ثورة 30 يونيو وضعت شعبها نصب أعينها، كما وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ووضعت مصر في مصاف الدولة المتقدمة بالعالم،فقد كانت بداية الطريق نحو الجمهورية الجديدة ، موضحًا أن ثورة 30 يونيو ستبقى نقطة مضيئة في تاريخ مصر على مدار القرون القادمة وسوف تكون نموذج يتم تدريسه والاقتداء به.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمة المصريين القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، منوهًا أن هذه الثورة المجيدة أفشلت كافة مُخططات الجماعات الإرهابية التي كانت تستهدف النيل من استقرار المنطقة وليست مصر فقط.