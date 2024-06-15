شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية 2024/25.. زيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة فى الجامعات الحكومية والأهلية.

وتستهدف الخطة زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم فى زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة فى التصنيفات الدولية، وتضمنت الخطة استكمال مشروعات الـمبانى التعليمية والـمدن الجامعية فى 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل فى 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.

جدير بالذكر أن الخطة تستهدف فى مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، مع إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.