إعلام إسرائيلي: استدعاء مقاتلين جوًا وبرًا بهدف منع أسر جثث العسكريين القتلى في تفجير مدرعة رفح

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "استدعاء مقاتلين جوًا وبرًا بهدف منع أسر جثث العسكريين القتلى في تفجير مدرعة رفح".

يأتي ذلك بعد أن أقرّ الجيش الإسرائيلي رسميًا في بيان، بمقتل 8 عسكريين في تفجير ناقلة جند خلال معارك مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أنّ من بين القتلى نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601.

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّه "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينًا مركبًا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح ، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، عن "مقتل واحتراق 8 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة"، في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الآلية هي ناقلة جند من طراز "نمر"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.