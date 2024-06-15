تدابير سير على الطريق البحريّة - ضبية غدا تزامنا مع إقامة سباق ركض

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "يُقام يوم الأحد 16-6-2024، سباق ركض على الطريق البحريّة، ابتداءً من منطقة زوق الخراب الممتدّة من نهر الكلب، باتّجاه ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - ضبيّه، وصولاً إلى مسبح الرئيس إميل لحّود".
وأوضحت المديرية، أنه "سيتم منع وقوف ومرور السيّارات على المسلك المذكور، بالاتجاهين (ذهاباً وإياباً)، ما بين السّاعة 5:00 والسّاعة 11:00، من التّاريخ المذكور آنفاً، لحين انتهاء السّباق".
وطلبت من المواطنين "أخذ العلم، وعدم سلوك الطريق المذكور خلال الأوقات المحدّدة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور".
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