"القوات": نأسف لوجود فريق لا يأبه لمصلحة اللبنانيين ويواصل تعليق العمل بدستورهم ومؤسّساتهم

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، الى أن "القوات قدّمت ثلاثة اقتراحات لمشاورات تتطابق مع الدستور، وقد عدّدتها مرارًا وتكرارًا، ولكن لا جواب حتى اللحظة من المعطلين سوى التأكيد على مقولتهم الانقلابيّة على الدستور، لأنّ كلّ مَن يتمسّك بشرط أن تسبق طاولة الحوار غير الدستوريّة الانتخابات الرئاسية يُمعن في تعطيل الاستحقاق الرئاسي وخطف الجمهورية".

وأكدت أنّ "رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب رئيس ممانِع، ووضع اليد على الرئاسة الأولى لن يمرّ"، آسفةً "لوجود فريق لا يأبه لمصلحة اللبنانيين ويواصل ​سياسة​ تهجيرهم وتعليق العمل بدستورهم ومؤسّساتهم".