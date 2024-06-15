السعودية تكشف عن إحصائيات الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن الإحصائيات الخاصة بموسم الحج لهذا العام 1445 هجري.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة "بلغ عدد الحجاج الإجمالي لموسم حج 1445 هجرية مليونا و833 ألفا و164 (1.833.164) قدموا من أكثر من 200 دولة".

ويؤدي ضيوف الرحمن، اليوم السبت، ركن الحج الأعظم بالوقوف في صعيد جبل عرفات.

وأضاف الربيعة، في مؤتمر صحفي من عرفات، أن الحجاج من داخل المملكة بلغ عددهم 221 ألفا و854 (221.854).

وقال وزير الحج والعمرة "أعلن عن نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات".

وأشاد الدكتور الربيعة "بجملة من الجهود المتميزة والاستعدادات المبكرة التي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى من النجاح (...) وعلى رأسها حملة لا حج بلا تصريح، والتي حدت من الحجاج غير النظاميين".

وذكر الوزير "بطاقة نسك التي تقدم مجموعة من المزايا أبرزها معرفة البيانات الخاصة بالحاج ومقر إقامته وتفاصيل المخيم وشركة تقديم الخدمة وأرقام التواصل الخاصة به".

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت (22.3%). أما حجاج الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، فقد بلغت (63.3%). بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية، عدا الدول العربية، (11.3%). في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%).