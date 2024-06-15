الصين تدعو إلى تنحية الخلافات مع أستراليا جانباً

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ السبت إلى "وضع الخلافات جانبا" مع أستراليا في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام تركز على تحسين الفرص الاقتصادية.

وصل لي إلى أديليد في بداية مهمته الدبلوماسية عبر القارة الغنية بالموارد.

أزالت الصين تدريجياً العقوبات التجارية الصارمة على صادرات الأخشاب والشعير ولحوم البقر التي فرضتها في عام 2020 خلال خلاف دبلوماسي مع الحكومة المحافظة السابقة.

وكلفت هذه الإجراءات المصدرين الأستراليين ما يقدر بنحو 20 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار أميركي) سنويا.

وتحسنت العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ تولت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي السلطة في عام 2022 واعتمدت نهجا دبلوماسيا أكثر ليونة.

وقال لي، في بيان لدى وصوله "أثبت التاريخ أن الاحترام المتبادل والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع وضع الخلافات جانبا والتعاون متبادل المنفعة هي تجربة قيمة في تنمية العلاقات الصينية الأسترالية، ويجب المضي بها قدما".

وأضاف أن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأكثر نضجا واستقرارا وإنتاجية ستكون كنزًا مشتركًا يحظى به شعبا البلدين".

وصل لي إلى أستراليا قادما من نيوزيلندا حيث أجرى زيارة مماثلة تركزت على التجارة. وهو أعلى مسؤول صيني يزور أستراليا منذ عام 2017.

ويتضمن برنامج زيارته محادثات مع ألبانيزي قبل مأدبة غداء رسمية في كانبيرا، ثم يتوجه إلى منجم لليثيوم في غرب أستراليا.