وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بقمة السلام في أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى مدينة لوتسيرن السويسرية لرئاسة وفد المملكة في (قمة السلام في أوكرانيا).

وسيبحث وزير الخارجية مع قادة وممثلي الدول المشاركة سبل تحقيق السلام، وتكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة وتجنيب المدنيين المعاناة الإنسانية.

كما سيعقد سموه عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة.