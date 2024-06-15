وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شارك وفد وزارة العمل، مساء أمس الجمعة، في فعاليات الجلسة الختامية للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف،خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم.

وترأس حسن شحاتة، وزير العمل، وفد مصر الثلاثي خلال الأيام الأولى من المؤتمر.

وبحسب بيان "العمل"، السبت، قالت الدكتور رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، إن الجلسة الختامية شهدت اعتماد بعض الاستنتاجات و التقارير النهائية الصادرة عن اللجان المنبثقة عن المؤتمر ومنها لجنة اعتماد العضوية، واللجنة الخاصة بالمناقشة المتكررة بشأن المبادئ الأساسية في العمل ،واللجنة المعنية بوضع معيار حول المخاطر البيولوجية، ولجنة اقتصاد الرعاية، والعمل اللائق، والتصديق على القرار الخاص بها، ولجنة تطبيق المعايير.

ووفق وزارة العمل، شهدت الجلسة الختامية التصديق على القرار الخاص بإلغاء 4 إتفاقيات دولية.