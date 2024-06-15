وزارة التموين: 60% زيادة فى معدلات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بنسبة 60% لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك خاصة في ظل زيادة الإقبال الكبير على شراء اللحوم خلال هذه الفترة.

وعلى مدار الفترة الماضية وصل أكثر من 25 ألف رأس ماشية من دول السودان وجيبوتى من الكميات المتعاقد عليها حيث يتم ذبح رؤوس المواشي الحية المواشي داخل الأراضى المصرية وطرح اللحوم الطازجة السودانى أو من جيبوتى بسعر 285 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية واللحوم البلدى الطازجة بـ 335 جنيهًا، وطرح اللحوم الضأن المجمدة المستوردة بسعر 335 جنيها أيضا طرح اللحوم الضأن الطازجة البلدية بسعر 360 جنيها للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 210 جنيه للكيلو القائم كذلك طرح كيلو اللحوم الهندي المجمد بسعر 220 جنيهًا ، حيث تستمر الوزارة في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأول وثانى وثالث أيام العيد لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، اضافة إلى توفير السلع الغذائية كما تستمر الوزارة فى صرف مقررات تموين شهر يونيو الجارى لأصحاب البطاقات التموينية.