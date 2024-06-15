الحوثي بمناسبة عيد الأضحى: شعبنا يسعى إلى المزيد والأكثر فاعلية وتأثيرًا في عملياته العسكرية ضد العدو

توجَّه قائد حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، "بالتهاني والتبريكات إلى حجاج بيت الله الحرام وإلى أمتنا الإسلامية وفي المقدِّمة الشعب الفلسطيني ومجاهديه بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

كذلك توجّه الحوثي بالتهاني والتبريكات إلى "شعبنا اليمني المسلم العزيز والأخوة المجاهدين المرابطين فـي كل الجبهات وميادين العزة والكرامة، وإلى كافة التشكيلات العسكرية والأمنية التي تؤدِّي واجبها الجهادي وتجسِّد التزامها فـي الدفاع عن أمن وحرية شعبنا وأمّتنا".

ورأى أن "مناسبة عيد الأضحى المبارك أتت لتحرر البشر من الخضوع للطاغوت المستكبر المرتبط بالشيطان"، لافتاً الى أن "أمتنا تعاني الحرمان من الاستفادة من الحج بمقدار أهميته وعطائه العظيم فـي بناء الأمة وترسيخ وحدتها والبراءة من الشيطان وحزبه".

وشدد على أن "النظام السعودي هو مصدر الحرمان من الاستفادة من الحج بفرض جبايات ومنع البعض والتحكم فـي أداء مناسكه تحت سقف توجهه السياسي"، مؤكداً أن "عيد الأضحى مناسبة لترسيخ الثوابت الإيمانية والاستعداد للتضحية وحمل روحية العطاء والإحسان ومواساة الفقراء والمساكين".

واعتبر الحوثي، أنه "مما يستفاد من دروس الحج هو المناصرة الصادقة للشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعاني من العدوان الصهيوني الغاشم، وعلى المسلمين مسؤولية دينية فـي نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم بكل الوسائل المشروعة وفـي كل المجالات".

وشدد على أن "تفريط المسلمين في نصرة الشعب الفلسطيني مشاركة وإسهام لصالح العدو الإسرائيلي"، مؤكداً أن "شعبنا لن يألو جهدًا فـي أداء واجبه الجهادي المقدَّس فـي إسناد الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء".

وأضاف "شعبنا يسعى إلى المزيد والأكثر فاعلية وتأثيرًا فـي عملياته العسكرية واستهداف السفن المرتبطة بالأعداء والارتقاء فـي كافة أنشطته الجهادية، وهو ثابت على موقفه وهتافه الصادق الذي خاطب به الشعب الفلسطيني: (لستم وحدكم.. ومعكم حتى النصر)".