البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة البحرية بريطانية، اليوم السبت، إجلاء طاقم سفينة تجارية بعد أيام من تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في خليج عدن.

الهيئة البحرية البريطانية تبلغ بإجلاء طاقم السفينة



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تحديث، إنه "تم الإبلاغ عن إجلاء طاقم سفينة تجارية تعرضت (يوم الخميس الماضي) إلى هجوم على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن".

وأضافت الهيئة البحرية البريطانية: "تم التخلي عن السفينة ولم تعد تحت القيادة".

وذكرت الهيئة البحرية البريطانية، أن "السفينة تنجرف شمال شرقي جيبوتي وتفيد التقارير أنها من دون إضاءة. ولا تزال مشتعلة وتغرق".



يأتي إخلاء السفينة التجارية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إخلاء طاقم السفينة اليونانية "توتور" والتخلي عنها، بعد تعرضها للاستهداف من "أنصار الله" بزورق مُسير في البحر الأحمر، ألحق أضراراً بغرفة المحرك، فيما لايزال أحد بحارة السفينة مفقوداً.



وأشار البيان الأمريكي إلى إخماد حريق في السفينة "فيربينا" وإجلاء أحد بحارتها طبياً بعد إصابته بجروح خطيرة، إثر هجوم بصاروخين في البحر العربي.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

يذكر أن أعلن الجيش الأمريكي، إصابة بحار بجراح خطيرة واندلاع حريق في سفينة تجارية إثر هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالصواريخ في خليج عدن.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا اليوم صاروخي كروز مضادين للسفن في خليج عدن. أصاب كلا الصاروخين سفينة (أم/ في فيربينا)، وهي ناقلة بضائع ضخمة مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا".

