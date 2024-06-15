نائبة الرئيس الأمريكي: مقترحات بوتين للسلام بمثابة دعوة أوكرانيا للاستسلام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم السبت، أن بلادها ترى مقترحات الرئيس بوتين للسلام مع أوكرانيا بمثابة دعوة لأوكرانيا بالاستسلام وليست للتفاوض.

كلمة نائبة الرئيس الأمريكي خلال قمة السبع



وقالت هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في كلمتها خلال مؤتمر سويسرا بشأن الصراع الأوكراني: "بالأمس طرح بوتين اقتراحا، لكن يجب أن نقول الحقيقة، فهو لا يدعو إلى المفاوضات، بل يدعو إلى الاستسلام".



نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد إلتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوكرانيا

وفي نفس السياق، أشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق الموقع أخيرا بشأن الضمانات الأمنية بين واشنطن وكييف "يُظهر التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بالحفاظ على الدفاع عن أوكرانيا".



يذكر أن أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.



وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".

وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.