مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء من كولدير مياه في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، صعقًا بالكهرباء، أثناء تناولها المياه من كولدير مياه، بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمصرع طفلة تدعى بسملة أحمد، 8 سنوات، طالبة بالصف الثاني الابتدائي

كشفت التحريات التي قادها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم، والرائد أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن الطفلة كانت تلهو مع أقرانها بالقرب من كولدير مياه بأحد شوارع القرية، وعندما اقتربت من الكولدير لتناول المياه، صعقها سلك مكشوف أدى إلى وفاتها.

جرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتي تتولى التحقيق.