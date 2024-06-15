جيش الاحتلال: حادث اليوم بغزة لم يستهدف ناقلة جند بل مدرعة طراز "نمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن كبير المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، مقتل نائب قائد سرية و7 جنود من وحدة الهندسة بانفجار كبير.

وأكد هاجاري، أنه بعد إبلاغ عائلات الجنود القتلى في الانفجار سيتم نشر أسمائهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل للقضاء على الألوية الموجودة برفح لتدمير قدرات حماس.

وأضاف هاجاري "الحادث ذكرنا بالثمن الكبير الذي ندفعه في هذه الحرب"، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل بكل الوسائل من أجل إعادة الأسرى في غزة.

وزعم هاجاري أن حادث اليوم في غزة لم يستهدف ناقلة جند بل مركبة مدرعة من طراز "نمر".

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال يتعامل مع تهديدات حزب الله اللبناني ويسقط صواريخه ومسيراته في الشمال، لافتا إلى أن الهدف المركزي في حرب الشمال هو عودة السكان لمناطقهم.

ونوّه المتحدث العسكري، إلى أن سكان الشمال يدفعون ثمنا باهظا بعد إجلائهم من منازلهم، مشددا على أن قوات الاحتلال تقوم بكل المطلوب لإعادة الوضع في الشمال إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر.

وذكر هاجاري أن قوات الإطفاء بمشاركة الجيش تعاملت مع الحرائق التي سببتها صواريخ حزب الله في الشمال.