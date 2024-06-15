سيارات أجرة لنقل المواطنين مجانًا إلى ساحات صلاة العيد في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تخصيص وسائل نقل مجانية لنقل المواطنين من الأحياء الخاصة بهم إلى ساحات صلاة العيد بمدينة الخارجة، لافتًا إلى تخصيص 10 أماكن لنقل المواطنين منها إلى ساحات صلاة العيد مجانًا.

كما وجه "الزملوط" بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة، لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة.

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب وفتحها بالمجان وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.