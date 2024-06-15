شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرات التحالف الوطنى.. دليل الخير ترسم الفرحة على الأطفال وذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك، حرصت مؤسسة دليل الخير احدى مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع الاتحاد الأقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة ومؤسسة ديارنا للتنمية على توزيع ملابس العيد لعدد 250 طفلا من الأيتام وذوي الهمم لرسم البسمة على وجوههم.

من ناحيتها، أكدت المهندسة سمر حسب الله رئيس مجلس ادارة مؤسسة دليل الخير للتنمية، أنه تم أيضا تنظيم احتفالية مبهجة للأطفال من أجل إدخال السعادة على الأطفال، خاصة أصحاب الهمم.

وأضافت سمر حسب الله أن هذه الفعاليات تخلق أجواء من البهجة، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية، وينتظرها الأطفال للمشاركة فيها، كما أنها تأتى في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية خاصة قبل عيد الأضحي المبارك.

وأكدت المهندسة سمر حسب الله أن مؤسسة دليل الخير مستمرة في فاعلياتها لتقديم كافه أوجه الدعم لذوي الهمم، حيث تم توزيع مساعدات ماليه علي أكثر من 500شخص من أسر ذوى الهمم بجانب توفير ورش ودورات تدريبيه للتفصيل لدعم ذوى الهمم في إيجاد فرص عمل مناسبه لهم تساهم في توفير دخل مادي لهم.

وقالت الدكتورة عبير عصام رئيس مجلس ادارة الأتحاد الأقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة أن هذه الاحتفالية لقيت استحسان الأطفال، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

وأوضحت عبير عصام أن الفترة المقبلة ربما تشهد العديد من الاحتفالات التي تستهدف دعم الأطفال خاصة ذوي الهمم بشكل مستمر، وأن توزيع ملابس العيد يأتي لإدخال روح البهجة والسعادة على الأطفال وذويهم من المستحقين والأولى بالرعاية، حيث قاموا بإختيار ما يناسبهم بحرية تامة وبدون مقابل من المعرض.



توزيع ملابس العيد



توزيع الهدايا على الاطفال