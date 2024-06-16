واشنطن وأنقرة تدرجان 3 أشخاص على قوائم الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أدرجت الولايات المتحدة وتركيا ثلاثة أفراد مرتبطين بتنظيم «داعش» على قوائم الإرهاب، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية. وأوضح البيان أن «عمليات الإدراج التي استهدفت كلاً من المدعو أدم خاميرزاييف والمدعو محمد يوسف ميرزوييف ومحمد نيازوف، تأتي نتيجة للتنسيق الوثيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب».

وأضاف البيان أن «ميرزوييف ونيازوف عضوان في شبكة مرتبطة بداعش قامت بتيسير عمليات سفر بالنيابة عن أفراد آخرين، بينما يتولى خاميرزاييف منصب أمير جورجيا في تنظيم داعش، وقد قدم إرشادات للشبكة بشأن مجموعة من الأنشطة التي تدعم التنظيم كما كان مطلعاً على جهودها الرامية إلى تسهيل سفر أشخاص إلى الولايات المتحدة».

وذكر بيان الخارجية أن «تاريخ تنظيم داعش حافل باستخدام سبل إجرامية لدعم عملياته الدولية وتستهدف عمليات الإدراج هذه أفراد مرتبطين بداعش ومتورطين في منظمة للإتجار بالبشر». وأشار إلى أنه «ابتداء من اليوم وبموجب السلطات الأميركية والتركية، لن يسمح لهؤلاء الأفراد بإجراء عمليات مالية في أي من البلدين كما يتم تجميد أصولهم في البلدين»، مؤكداً تصميم البلدين على ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم. وأكد البيان أن عمليات الإدراج تعكس «تعاونا قائماً ومهماً» في مجال مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وتركيا.