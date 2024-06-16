الشمس ترتفع لذروتها في أطول أيام العام.. موعد "الانقلاب الصيفي" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن معهد الفلك، بدء فصل الصيف في مصر ونصف الكرة الشمالي، يوم الخميس المقبل.

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه مساء يوم الخميس المقبل ستحدث لحظة "الانقلاب الصيفي" فى مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأوضح رابح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- أن هذا اليوم سيكون أطول نهار في السنة، حوالي 14 ساعة، وأقصر ليل في العام، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يكون.

وأضاف أن حدوث لحظة الانقلاب الصيفي تعلن ذروة فصل الصيف فلكيا وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فسيبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و15 ساعة و53 دقيقة.