انتشال جثة والبحث عن 2 مفقودين في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة مسن لقي مصرعه غرقًا إثر سقوط سيارة سوزوكي فان بترعة المريوطية جنوب الجيزة.

مأمور مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالترعة بمنطقة فرع كامل.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن قائد السيارة فقد السيطرة على عجلة القيادة في أثناء سيره بالطريق المتاخم للترعة اتجاه سقارة مما أدى إلى سقوط مركبة تقل 3 أشخاص -تحمل لوحة معدنية رقم (ل ط ب 457)- في الترعة.

جهود البحث أسفرت عن انتشال جثة شخص يدعى سعيد وهيب 60 سنة مع استمرار أعمال مسح وتمشيط مكان الحادث لانتشال اثنين مفقودين.