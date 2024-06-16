غارتان على اطراف عيترون وعيتا الشعب وقذائف هاون على كفركلا

استهدف الجيش الاسرائيلي بقذائف الهاون بلدة كفركلا، وشنّ بمسيرة غارة مستهدفة اطراف بلدة عيترون ب3 صواريخ موجهة. كذلك شن الطيران المعادي غارة جوية مستهدفا بلدة عيتا الشعب.

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