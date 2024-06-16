شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عام 2024/2025 تستهدف الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعيا والان مع تفاصيل الخبر

تحرص الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، على تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية الأولية وبأقسام الطب الوقائي، فضلاً عن مواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل في باقي محافظات الجمهورية.

وتقدر الخطة الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية بنحو 68 مليار جنيه في خطة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، حيث تتضمن المشروعات الرئيسة المستهدفة بالخطة الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مستشفى تتبع أمانة المركز الطبية المتخصصة، منها (26) مستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مستشفى متخصص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير المستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنتها.

كما تستهدف الخطة مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.