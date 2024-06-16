شكرا لقرائتكم خبر عن جريدة مصر السينمائية شاهد على تاريخ مصر.. تعرف على أبرز محتوياتها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر جريدة مصر السينمائية شاهد على تاريخ مصر الحديث والمعاصر وكنز معلوماتى ووثائقى فى غاية الأهمية يوثق للكثير من الأحداث التاريخية والمناسبات الكبرى التى شهدتها البلاد منذ عشرينيات القرن الماضى حتى وقتنا الحاضر، حيث تغطى أعداد الجريدة فترة زمنية هامة منذ العهد الجمهورى 1952 حتى عام 2013.

قبل وقت طويل من إنشاء جريدة مصر السينمائية، كان الملك فؤاد الأول مهتما بمجال التصوير السينمائى وكان حريصا على تسجيل زياراته الداخلية والخارجية فى نشرات إخبارية مصورة تحفظ فى مجموعة خاصة فى قصر عابدين، خلافا للملك فاروق الذى اعتمد فى توثيق زياراته على جريدة مصر السينمائية.

وتضمنت أعداد الجريدة السينمائية تسجيلات سينمائية لأحداث تاريخية في مصر، فمن العهد الملكي يوجد عدد من الجريدة السينمائية عن استقبال الملك فاروق للملك عبد العزيز ال سعود ملك السعودية عند زيارته لمصر في يناير (1946)، ثم مشهد مغادرة الملك فاروق عقب ثورة (1952).

ومن الأحداث المهمة أيضاً ضمن محتويات الجريدة السينمائية، وقائع العدوان الثلاثي على مصر وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر على منبر الجامع الأزهر (1956)، وكذلك استقبال الرئيس عبد الناصر لقادة وزعماء العالم في مصر مثل: الزعيم السوفيتي خروتشوف(1964)، والهندي نهرو(1957)، واليوغسلافي تيتو(1956) وشخصيات عالمية عديدة منهم العالم البرت اينشتاين وغيرهم كثيرون.

كما تابعت أعداد الجريدة السينمائية أحداث مصر المتتالية، مثل رد الفعل الشعبي على تنحي الرئيس عبد الناصر (1967)، وجنازته (1970)، وزيارة الرئيس السادات للقدس (1977) ولحظة اغتياله، ثم جنازته (1981) وغيرها من الأحداث التي تصور تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر أسبوعياً.

كما تضم محتويات الجريدة السينمائية النسخة الأصلية للأغنية الوطنية: "وطني الأكبر" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومجموعة الفنانين، والتي أخرجها عز الدين ذو الفقار لجريدة مصر السينمائية وانتجتها "مصلحة الاستعلامات" عام(1960) بتكلفة مالية إجمالية بلغت (8932) جنيهاً حسبما تقول البيانات المدونة على اسطوانة الفيلم السينمائي للأغنية، الذي سجل عليه أيضاً أن المخرج عز الدين ذو الفقار والمصور وحيد فريد والفنانين: محمد عبد الوهاب ونجاة وعبد الحليم وشادية وصباح وفايدة ووردة شاركوا متطوعين ولم يتقاضوا أية أجور عن هذه الأغنية.

ومن بين الأعداد الخاصة التى أصدرتها الجريدة السينمائية حفل زفاف هدى نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وزيارة جيهان السادات، أرملة الزعيم الراحل أنور السادات إلى المانيا ومشاركة جيهان السادات فى افتتاح مؤتمر المرأة العالمى فى المكسيك ورحلة السيدة جيهان السادات إلى اليابان وعدد خاص بعنوان "أكتوبر الحرب والسلام" وعدد خاص عن مراحل انشاء مترو الأنفاق وأعداد خاصة عن الحياة الشخصية للزعيمين الراحلين حمال عبد الناصر وانور السادات.